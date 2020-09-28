سعر الدولار اليوم الإثنين 28-9-2020 في مصر

تستعرض"الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك CIB كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك أمس الأحد 27 سبتمبر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، و في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وجاء سعره أمس في المصرف المتحد نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجّل سعر الدولار أمس نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 15.71جنيه للشراء في 20 بنك وهو أعلى سعر لشراء الدولار خلال تعاملات أمس الأحد 27 سبتمبر، وكان ذلك في بنوك كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، وقطر الوطني، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيعسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 19.89 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.01 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.