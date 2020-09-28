6 أفلام سينمائية جمعت علاء ولي الدين بالزعيم عادل إمام

يعد الفنان علاء ولي الدين واحدًا من أشهر نجوم الكوميديا الذين حققوا نجاحًا كبيرًا، واستطاع أن يصنع لنفسه مكانة لدى الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي.

وامتلك "ولي الدين" خفة الظل وموهبة جعلته يتعاون خلال مشواره الفني مع عدد من كبار الفنانين والنجوم، قبل أن يقدم أول بطولاته المطلقة في السينما مع مطلع الألفية الجديدة.

ومن أبرز النجوم الذين دعموا علاء ولي الدين في بداية مشواره الفني وآمن بموهبته كان الزعيم عادل إمام، فقد تعاونا في عدد من الأفلام السينمائية على مدار سنوات بفترة التسعينيات مما جعل "ولي الدين" يكتسب شعبية كبيرة.

الإرهاب والكباب – 1992

كان أول تعاون يجمع بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل علاء ولي الدين في السينما فيلم "الإرهاب والكباب"، من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، وجسد "ولي الدين" شخصية "سمير" الشاب الذي يسعى للانتحار بإلقاء نفسه من مجمع التحرير.

وبالرغم من صغر حجم الدور الذي قدمه "ولي الدين" خلال أحداث الفيلم، إلا أنه قدمه بجدارة وخفة ظل كبيرة جعلته علامة مضيئة في مشواره الفني.

المنسي – 1993

في العام التالي شارك علاء ولي الدين كضيف شرف في فيلم "المنسي" من بطولة الزعيم عادل إمام، ونفس فريق عمل الفيلم السابق المؤلف وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، وظهر "ولي الدين" بالفيلم ليضع بصمته الخاصة التي لم ينساها الجمهور على مدار سنوات، فجسد شخصية أحد المتفرجين في السينما بشكل كوميدي لاقى إعجاب الجمهور وظل حاضرًا حتى الآن.

بخيت وعديلة "الجزء الأول والثاني" – 1995 \ 1996

بعد مرور عامين، جاء التعاون الثالث بين الزعيم عادل إمام وعلاء ولي الدين في سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" من تأليف الكاتب لينين الرملي وإخراج نادر جلال، وكانت مشاركة "ولي الدين" في جزئي الفيلم على مدار عامين مجسدًا شخصية "رجل أمن" والتي كانت حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

النوم في العسل – 1996

شارك الفنان علاء ولي الدين مع الزعيم عادل إمام في فيلم "النوم في العسل"، والذي اُعتبر فيلمًا جريئًا وقت عرضه مجسدًا شخصية "محسن" خلال أحداث الفيلم ، وجاء الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، وحقق نجاحًا كبيرًا.

رسالة إلى الوالي – 1998

مع نهاية التسعينيات كان آخر تعاون بين الزعيم عادل إمام والفنان علاء ولي الدين، في فيلم "رسالة إلى الوالي"، والذي يعد "فانتازيا"، حينما يقرر أعيان مدينة رشيد أن يوجهوا رسالة إلى والي مصر محمد علي ليقوم بإرسال الإمدادات والجيوش لإنقاذ المدينة المحاصرة، حتى يقع الاختيار على "حرفوش" الذي يمكنه اختراق حصار جيوش الإنجليز، ويذهب وفي الطريق يقابل حكيم ينقله إلى القرن العشرين فيجد نفسه في عالم متناقض حيث القاهرة الحديثة ويتم القبض عليه كمجنون، وتستمر أحداث الفيلم.

وبالرغم من ظهور الفنان علاء ولي الدين في أغلب أفلام الفنان عادل إمام كـ"ضيف شرف" إلا أنه قد حقق نجاحا كبيرا مما جعله واحدا من كبار الفنانين والمميزين في جيله، ورحل عن عالمنا الفنان علاء ولي الدين في 11 فبراير عام 2003 عن عم ناهز 40 عاما بعد مضاعفات من مرض السكري.