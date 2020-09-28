"امراض النباتات" ينظم دورة تدريبية حول تشخيص أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية وطرق مكافحتها بالنوبارية

اطلق معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية، التي ينظمها بمديرية الزراعة بالنوبارية تحت عنوان: "تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و البستانية و الطرق الحديثة لمكافحتها و الاستخدام الآمن و الفعال للمبيدات الزراعية "، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بمديرية الزراعة بالنوبارية، وتستمر فعالياتها حتى نهاية الاسبوع الجاري.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، ان البرنامج التدريبي يتناول أهم أمراض البطاطس و الطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها، فضلا عن أمراض بنجر السكر وطرق المكافحة، و أمراض القمح والموالح، والعنب، وطرق المكافحة الحديثة لهذه الامراض ومكافحتها.

واوضح ان البرنامج يستهدف ايضا تعريف المشاركين على طرق الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، حيث يستهدف يستهدف تدريب 30 متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول و المكافحة و الارشاد و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا.