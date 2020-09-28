"تعليم الغربية" تشارك في العيد القومي للمحافظة بالرسم على الجدران

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم بدء العمل في تزيين وتجميل والرسم على جدران الطريق السريع، بداية من كوبري فاروق إلى كوبرى نايف عماد بطنطا، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومركز ومدينة طنطا، للمشاركة في العيد القومي للمحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز للرسم على الجدران فى جميع مدن المحافظة، ومنها قطور وكفر الزيات وبسيون وزفتى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ويشارك في هذا العمل الفني معلمي التربية الفنية بالمديرية وإدارة شرق طنطا التعليمية، بإشراف دكتورة سهام رزق، مدير عام الإدارة، ودكتور سيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية.

واجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطري وممثل عن جامعة طنطا وذلك لمناقشة آليات تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وندوات توعوية، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، حيث ستقوم مديريات الصحة والتضامن والزراعة والجامعة والطب البيطري بتنفيذ ٨ فعاليات لكل جهة بإجمالي ٤٠ قافلة وندوة في ٤٠ قرية مختلفة على مستوي جميع مراكز المحافظة.

وطالب "رحمي" من ممثل الجامعة بتنفيذ قافلة اجتماعية للتوعية بالمشاكل المجتمعية في القرى بجانب تنفيذ القافلة الصحية، كما طالب مديرية الزراعة بعقد ندوات توعوية عن الأنشطة الزراعية المختلفة التي تهم الفلاح البسيط.

وأشار، أن احتفالات العيد القومي هذا العام ستكون على مدار شهر أكتوبر، من خلال إقامة عروض فنية وثقافية ورياضية وقوافل صحية واجتماعية وندوات توعوية.

وطالب المحافظ جميع الحاضرين باستمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء من خلال القائمين على تنفيذ تلك القوافل أو من خلال المواطنين .

يذكر أن محافظة الغربية تحتفل بالعيد القومي في السابع من أكتوبر من كل عام، في ذكرى انتصار شعب الغربية على فلول الحملة الفرنسية.