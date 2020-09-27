صحة الغربية: الكشف على 367 مرشحا لـ"النواب" وجميعهم لائقون طبيا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبي على 367 مرشحًا محتملًا لعضوية مجلس النواب، مشيرًا إلى عدم استبعاد أحد منهم لأسباب طبية.

وذكر المصدر، أنه تم الانتهاء من الكشف الطبي على جميع المرشحين في 6 أماكن مخصصة لذلك بالمحافظة، هي مستشفى المنشاوي العام، والمجلس الطبي العام، ومستشفى كفر الزيات العام، ومستشفى المحلة العام، ومستشفى زفتى العام، ومستشفى قطور المركزي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أغلقت الباب أمام المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظاميه القوائم والفردي بعد 10 أيام من تلقي أوراق المرشحين، والتي بدأت يوم 17 سبتمبر الماضي، في 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية منها 4 للمرشحين بنظام القوائم.

ونفت مصادر في الهيئة مد فترة تلقي أوراق المرشحين كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، مؤكدة أن أمس السبت كان آخر موعد لتلقي أوراق المواطنين الراغبين في الترشح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة تلقت عددًا بسيطًا من الشكاوى بسبب الزحام على بعض المحاكم الابتدائية خلال الأيام الأولى للترشح، لكنها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير عملية تلقي أوراق المرشحين.

ووجهت المصادر الشكر لأفراد الهيئات القضائية على دورهم في إنهاء أولى خطوات انتخابات مجلس النواب.