محافظ الغربية يتفقد تبطين 62 ترعة بتكلفة 872 مليون جنيه

تفقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، اليوم الأحد، أعمال مشروع تبطين الترع، الذي يجري تنفيذه في عدد من مراكز المحافظة، خلال جولة تفقدية شملت متابعة أعمال تبطين ترعة "محلة روح" بمركز طنطا، وتأهيل ترعة "القرشية" بمركز السنطة، والتي تم الانتهاء من تبطينها بالخرسانة المسلحة بطول كيلومترين.

وأشاد المحافظ بالأعمال التي يجري تنفيذهان ووجه الشكر إلى فريق العمل بهذا المشروع، وكلف وكيل وزاره الري بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الترع، وتطهيرها بشكل دوري للحفاظ عليها.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الري في محافظة الغربية أنه يجري تأهيل عدد 62 ترعة، بطول حوالي 240 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 872 مليون و350 ألف جنيه، وذلك ضمن خطه تأهيل الترع، سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة، مشيراً إلى أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه، بالإضافة إلى توسيع الطريق على جانبي الترعة بما يتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

واستكمل المحافظ جولته بمدينه المحلة، حيث تفقد أعمال تدبيش أحد جانبي "بحر شبين"، من مسجد "الدعوة" إلى كوبري "كفر حجازي"، وذلك تمهيداً لإقامة كورنيش بتلك المنطقة، ثم تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية، وما تم إنجازه من أعمال بها، مطالباً بعمل رصيف على جانبي الطريق المقابل، وتركيب بلدورات لإعطاء شكل جمالي للطريق، كما تابع تقدم الأعمال بالطريق المؤدي إلى محطة الصرف الصحي والصناعي بناحية "الدواخلية".

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى طلب من أهالي منطقه "الوزارية"، بشأن أسعار التصالح على مخالفت البناء، وأفاد المحافظ بأنه تم نزول الأسعار مرتين، ولابد من التقدم ودفع جدية التصالح قبل المواعيد المحددة في 31 أكتوبر القادم، كما أمر بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لـ"الدواخلية"، بسبب وجود تراكمات من القمامة على جانبي الطريق المؤدي إلى القرية.