"اغتصبها ثم خنقها".. تأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل شقيقته

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، قبل قليل، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل شقيقته، بعد قيامه باغتصابها كرهاً، إلى شهر نوفمبر القادم، في القضية رقم 70 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 7 لسنة 2015 كلي كفر الشيخ.

وجاء قرار الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار شريف عرابين، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، بتأجيل المحاكمة لحين استكمال بعض الدلائل الخاصة بالواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2014، المتهم فيها "خالد م. أ."، 36 سنة، سائق ومقيم ببندر بيلا، بقتل شقيقته "سناء"، 16 سنة، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، إثر تشككه في سلوكها، فجالت بنفسه الظنون لأبعد ما يكون، مما أثار حفيظته واشتد غيظه، مقرراً وضع نهاية لظنه صوناً لكرامته.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم أعد لهذا الغرض أداة قميص قطني "تيشيرت" لخنق شقيقته، وما أن انفرد المتهم بها داخل المنزل، انقض عليها وطرحها على فراشها وجثم فوقها، حتى يعجزها عن الحراك، وقام بتطويق عنقها بالأداة سالفة البيان، خانقا إياها ضاغطا علي رقبتها بكلتا يداه، حتى تيقن من وفاتها، قاصدا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وخلال تداول القضية، فجرت شقيقة أخرى للمتهم والمجني عليها، تدعى "نسمة"، 31 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، مفاجأة مثيرة، عندما استدعتها المحكمة للاستماع إليها كشاهد إثبات في الواقعة، فأبدت شكوكها للمحكمة مؤكدةً أن سبب قتل شقيقها لشقيقتهما كان بغرض التخلص منها، عقب معاشرتها جنسياً كرها عنها، واكتشافها من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي عقب أخذ مسحة من فتحة الشرج للمجني عليها، وجود آثار لسوائل منوية بالمسحة الخاصة بالمجني عليها.

وأضافت في أقوالها، أمام المحكمة، أن سبب شكوكها يعود لمطالبة شقيقها المتهم لها بمعاشرتها جنسياً إلا أنها رفضت، وطلبت من المحكمة عرض شقيقها المتهم على الطب الشرعي، لأخذ عينة من الحيوانات المنوية الخاصة به، ومطابقتها بالحيوانات المنوية التي تم العثور عليها بجثة المجني عليها.

وأمرت المحكمة بعرض المتهم على المعامل الطبية الشرعية بطنطا، لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد مما إذا كان المتهم قد قام باغتصاب شقيقته قبل قتلها، من عدمه، وقررت تأجيل الجلسة لحين ورود تقرير بنتائج التحليل.