لو عايز تروح لابنك.. 8 اشتراطات لدخول أولياء الأمور المدارس

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الاشتراطات الخاصة بدخول أولياء الأمور للمدارس، وذلك خلال الخطة التي أعدتها الوزراة لعودة الدراسة بشكل آمن.

وجاءت الاشتراطات التي وضعتها الوزارة في عدد من الخطوات، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

1- تحديد مسارات خاصة بدخول وخروج أولياء الأمور تختلف عن مسارات دخول وخروج الطلاب.

2- دخول أولياء الأمور إلى المدرسة في حالة الضروريات .

3- عدم التزاحم داخل المدرسة أو خارجها.

4- ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى المدرسة.

5- تطهير الأيدي قبل دخول المدرسة.

6- الخضوع لقياس درجة حرارة ولي الأمر قبل الدخول إلى المدرسة.

7- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها، والتواصل المباشر مع إدارة المدرسة من خلال قنوات التواصل الرسمية للمدرسة.

8- عند قيام ولي الأمر بدفع أي رسوم نقدية بالمدرسة يتم وضع القيمة المطلوبة فقط في ظرف، وذلك لتقليل تبادل العملات الورقية والمعدنية، ولتقليل فترة التواجد أمام منفذ الدفع أو الموظف المختص.

وكانت " الوطن " قد نشرت خطة وزراة الصحة لعودة المدارس بشكل آمن، بعدما قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بعقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للإعلان عن خطة وزارة الصحة لعودة المدارس بشكل آمن.

كما قامت الوزارة بوضع مجموعة من القواعد المنظمة فيما يتعلق بغلق المنشآت المدرسية في حال اكتشاف حالات لفيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة نوع الغلق، سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة دراسية أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة كالتالي:

1- غلق الفصل:

تقوم الوزارة بغلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

2- غلق مدرسة:

عند غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوما، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

3- غلق مجمع مدرسي:

يتم غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم (1) بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يومًا بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

4- غلق مدارس المحافظة:

في هذه الحالة يتم الغلق وفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا، وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة، ويتم تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.