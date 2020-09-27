عاجل.. خطة "الصحة" لغلق المدارس بسبب كورونا لمدة 28 يوماً

حصلت "الوطن" على القواعد المنظمة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بغلق المنشآت المدرسية في حال اكتشاف حالات لفيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة دراسية أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة كالتالي:

1- غلق الفصل:

تقوم الوزارة بغلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوما تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

2- غلق مدرسة:

عند غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوما، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

3- غلق مجمع مدرسي:

يتم غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يوما بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

4- غلق مدارس المحافظة:

في هذه الحالة يتم الغلق وفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كانا قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا خلال الشهر الجاري، لإعلان حظة وزارة الصحة لعودة المدارس بشكل آمن، وتم الإعلان عن تدريب عدد من الأطباء في المحافظات المختلفة على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس.