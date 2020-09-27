خطة "الصحة" الكاملة لتأمين لبطولة كأس العالم لكرة اليد

حصلت "الوطن" على خطة وزارة الصحة الوقائية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، وتضمنت الخطة تقييم للمخاطر تضمن 4 نقاط أساسية، تستعرضها " الوطن" في السطور التالية:

1- قبل وصول الفرق بشهر كامل تقوم لجنة من القطاع الوقائي "الإدارة العامة للوبائيات والترصد" بتصنيف درجة نشاط الكوفيد 19 بالدول المشاركة.

2- في حالة وجود نشاط متوسط أو عالي بدولة ما يتم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع بعثات تلك الدول دون الإخلال بالأنشطة المزمع عقدها.

3- تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور "مسح حراري - مناظرة نتائج تحليل ال PCR – تعبئة الكارت الصحي".

4- عمل اختبار PCR لجميع الوفود عند وصول البعثة إلى فنادق الإقامة ويعاد كل 72 ساعة.

كما تضمنت الخطة ضرورة رفع الوعي خلال البطولة من خلال 9 نقاط أساسية حيث يتم تقديم المواد التدريبة والإرشادات الوقائية لجميع المشاركين في البطولة عن طريق:

1- كتيب إرشادات مختصر خاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية يسلم للوفود بصالات الوصول بالمطارات.

2- تدريب أطقم العمل بالفندق والملاعب والأجهزة الإدارية المشاركة بالبطولة على الإجراءات الوقاية.

3- التأكد من معرفة جميع أفراد البعثات استخدام الكمامات وتطهير اليدين بشكل صحيح وفعال.

4- تكليف الفرق الطبية المصاحبة للفرق باستمرار التأكيد على الإجراءات الوقائية والإحترازية.

5- عمل البوسترات التوعوية ونشرها بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات.

5- تدريب الفرق الطبية على آليات الاشتباه في الحالات والإبلاغ عنها وتحديد نقاط التواصل بكل فندق ولكل فريق على حده.

6)- تدريب العاملين على جمع النفايات بالطرق الآمنة التي يتم بها التعامل مع النفايات الخطرة.

7- توفير المادة العلمية لصياغتها بطريقة تناسب العرض على شاشات الإعلانات المرئية.

8- مراجعة تطبيق برامج تدريب العاملين في المنشآت الغذائية، وتفعيل التدريب على رأس العمل أثناء المرور على كيفية تأمين مراجل تداول الغذاء واتخاذ كافة التدابير والطرق الصحية لمنع تلوث الغذاء ومياه الشرب.

وأوضحت الوزارة كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ووفقا للخطة الوقائية يتم تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقي البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية و تخصيص فريق استجابة سريع فى أماكن انعقاد الحدث وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة وجميع المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية والتأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وبصالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة الإجراءات مكافحة العدوى.

وعند ظهور أي أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين يتم تقييم الحالة طبيا من طبيب الفندق والطبيب المشرف ويتم عمل مسحة لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" ويعزل فى غرفته بالفندق أو بغرفة العزل المخصصة لذلك لحين ظهور النتيجة، وفى حالة السلبية يعالج حسب حالته ويستمر بمقر إقامته حتى زوال الأعراض البسيطة، وفى حالة الإيجابية يخرج من المعسكر ويتك تحويله للمستشفى وبعد ذلك يتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتنسيق بشأن عزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك .

وشددت وزارة الصحة والسكان فى خطتها الوقائية على المسح الحراري الإجباري قبل دخول جميع الأماكن "صالات التدريب واللعب والفنادق و قاعات الاجتماعات" والكمامة اجبارية للجميع ما عدا اللاعبين النشطين والحكام اثناء المباريات.

وأضافت يجب توافر أحواض الغسيل ومطهرات الأيدي بكل مكان خاص بفعاليات البطولة، كما يجب على جميع المشاركين الخفاظ على مسافة أمان لا تقل عن مترين دوما والحد من التجمعات أثناء البطولة أمر اساسي .

وأكدت الوزارة اهتمامها بتوفير المستلزمات الطبية كمطهر اليدين والكمامات والمطهرات الكحولية والقفازات أحادية الاستخدام .

وأوصت الوزارة فى خطتها بارتداء جميع المشاركين بالبطولة للكمامة عند التواجد بالأماكن المشتركة واستخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد عند الأكل أو الشرب بالغرفة والتاكيد على عدم مشاركة الملابس والأدوات الشخصية مع الاخرين.

وتابعت الوزارة أن التنظيف والتطهير الدوري لجميع الأماكن المشتركة وعدم المشاركة الأغراض الشخصية مع الاخرين.

وأوضحت الوزارة أن تدريب الأطقم الطبية والمعاونة ورفع الوعي لكافة المشاركين والاكتشاف المبكر وابلاغ الحالات وتقيم الحالة ومتابعة المخالطين هي أهم إجراءت صحية سيتم اتباعها خلال فترة اقامة البطولة .