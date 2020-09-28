فيديو.. أول من جسد شخصية جمال عبد الناصر في السينما

يعد فيلم "رد قلبي" واحد من أشهر وأهم الأفلام التي تناولت ثورة 23 يوليو في السينما المصرية، عبر استعراض ملامح الحياة في مصر في مرحلة ما قبل الثورة.

وتناول الفيلم المأخوذ عن رواية الأديب يوسف السباعي الحياة في مصر تحت حكم الملك، من خلال قصة شاب فقير والده يعمل "جنايني" ويُدعى "علي" الذي وقع في حب أميرة غنية تُدعى "إنجي"، ولكن مع التفرقة الطبقية الموجودة بالمجتمع بذلك الوقت لا يرى حبهما النور، حيث يرفض والدها الإقطاعي زواجهما حتى تتعقد علاقتهما، ويقوم والدها بطرد والد "علي" وتهديد "إنجي" أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع عن العلاقة وتُخطب لغيره، وتنقلب الحياة علي رأسًا على عقب، وتستمر أحداث الفيلم.

وفي إطار آخر، تناول الفيلم كيف تكون تنظيم الضباط الأحرار وسعيهم لتخليص مصر من الحكم الملكي والظلم الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، وتم تجسيد شخصية الضابط "سليمان" خلال أحداث الفيلم، والتي كانت إسقاطًا واضحًا لشخصية زعيم ثورة 23 يوليو جمال عبد الناصر.

وجسد شخصية الضابط سليمان خلال أحداث الفيلم الفنان كمال ياسين وهو ممثل ومخرج مسرحي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ليسافر بعد ذلك إلى فرنسا لدراسة الإخراج المسرحي، وطوال مشواره الفني أخرج العديد من المسرحيات وشارك في عدد من الأفلام السينمائية المهمة مثل "غروب وشروق"، و"قاق المدق"، و"أريد حلًا" و"الثأر" كما قام بالعمل كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية حتى فارق الحياة.

وكان للفنان كمال ياسين دور في تأليف ثلاثة مسرحيات، هي "أربع مواقف مجنونة"، و"زهرة الصبار"، و"في السما غيم"، ورحل عن عالمنا في 13 أغسطس عام 1987 عن عمر ناهز 63 عامًا، وتعد مشاركته في فيلم "رد قلبي" من أبرز الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني.

يُذكر أن فيلم "رد قلبي" عرض في عام 1957 من إخراج عز الدين ذوالفقار، وشارك في بطولته مريم فخر الدين، وحسين رياض، وأحمد مظهر، وهند رستم، وصلاح ذو الفقار، ورشدي أباظة، وزهرة العلا.