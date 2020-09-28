استبعاد 14 مرشحا وقبول 194 في انتخابات النواب بسوهاج

استبعدت اللجنة الانتخابية المخصصة لتلقي أوراق الترشح لمجلس النواب بمحكمة سوهاج برئاسة المستشار عبدالناصر تايب، رئيس المحكمة أوراق 14 مرشحا، وتم قبول أوراق 194 مرشحا لاكتمال أوراق ترشحهم.

وأفاد مصدر قضائي أن إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم في محافظة سوهاج، بلغ 208 مرشحين تم قبول أوراق 194 منهم، ورفض 14، وأفاد المصدر أنه تم رفض أوراق 4 مرشحين لعدم لياقتهم الطبية، وتم رفض أوراق 5 لعدم فتح حساب بنكي، ورفض أوراق 3 مرشحين لعدم تقديم النتيجة النهائية للكشف الطبي، ورفض 2 لعدم تقديم موقف التجنيد، وشهادة التعليم الأساسي.

وتم تقسيم محافظة سوهاج في انتخابات النواب إلى 8 دوائر وخصص لها 14 مقعدا في النظام الفردي، الدائرة الأولي ومقرها مدينة سوهاج تضم "مركز سوهاج، قسمي أول وثان، مركز جزيرة شندويل"، وتم تخصيص مقعدين لها، الدائرة الثانية ومقرها، أخميم، وتضم "أخميم، وساقلته، وحي الكوثر"، وتم تخصيص مقعدين لها، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتم تخصيص مقعد واحد لها.

والدائرة الرابعة، ومقرها طهطا، وتضم "طها، طما، جهينة، وخصص لها 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركزو جرجا، وتضم "جرجا، العسيرات، وتم تخصيص مقعدين لها، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، وتضم مركز المنشأة، وخصص لها مقعد واحد، والدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، وخصص لها مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، وتم تخصيص مقعد واحد لها".

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت في المحافظ يبلغ 3 ملايين و60 ألف ناخب وناخبة مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين.