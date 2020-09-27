208 مرشحين محتملين في انتخابات النواب بسوهاج

انتهت اللجنة القضائية المشكلة بمحكمة سوهاج الابتدائية، لاستقال طلبات الترشح لمجلس النواب بالمحافظة برئاسة المستشار عبدالناصر تايب، رئيس المحكمة، من الانتهاء من عمالها أمس وبلغ عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات 208 مرشحين.

وأفادت مصادر قضائية أن هناك عدد من المرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية، وأفاد المصدر أن هناك مرجعة تتم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لكشوف المرشحين، ولم يتم صدور قرار نهائي باستبعاد أي من المرشحين.

وأفاد المصدر أن اللجنة تقوم بفحص الأوراق، وترسل البيانات إلى الهيئة الوطنية، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القواعد المنظمة، وهناك مراجعة بشكل مستمر مع الهيئة لأوراق المتقدمين لانتخابات النواب.

وتم تقسيم محافظة سوهاج في انتخابات النواب إلى 8 دوائر وخصص لها 14 مقعدا في النظام الفردي، الدائرة الأولى ومقرها مدينة سوهاج تضم "مركز سوهاج، قسمي اول وثان، مركز جزيرة شندويل"، وتم تخصيص 3 مقاعد لها، الدائرة الثانية ومقرها، أخميم، وتضم "أخميم، وساقلته، وحي الكوثر"، وتم تخصيص مقعدين لها، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتم تخصيص مقعد واحد لها.

الدائرة الرابعة، ومقرها طهطا، وتضم "طها، طما، جهينة، وخصص لها 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركزو جرجا، وتضم "جرجا، العسيرات، وتم تخصيص مقعدين لها، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، وتضم مركز المنشأة، وخصص لها مقعد واحد، والدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، وخصص لها مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، وتم تخصيص مقعد واحد لها.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت في المحافظ يبلغ 3 ملايين و60 ألف ناخب وناخبة مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين.