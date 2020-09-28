"الوطنية" تدفع بـ19 مرشحا للعمال والفلاحين بالنواب

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، التي يشارك بها 12 حزبا أبرزها "مستقبل وطن"، انتخابات النواب للمنافسة على 284 مقعدا بـ4 دوائر بنظام القائمة، وهي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا.

ودفعت القائمة بـ19 مرشحا يخوضون الانتخابات على صفة "العمال والفلاحين"، إذ اشترط قانون مجلس النواب، فئات معينة يجب أن تتضمنها القوائم الانتنخابية، بينها تخصيص مقاعد معينة للعمال والفلاحين، لتكون على الأقل مقعدين بالقوائم المخصص لها 42 مقعدا، و6 مترشحين على القوائم المخصص لها 100 مقعد.

وجاء التمثيل تطبيقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، التي نصت على: "عمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، على النحو الذي يُحدده القانون".

وترصد "الوطن" في السطور التالية أسماء مرشحي العمال والفلاحين الذين يخوضون الانتخابات من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، كما يلي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

منيرة عبدالحليم يوسف رزق. شادية خضير الجمل. سميرة الجزار. سولاف درويش. إحسان شوقي عبدالسلام علي. ولاء أحمد سعد علي التمامي.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد

سهام بشاي. الحاجة سلوى أبو الوفا. سناء السعيد. هشام الشعيني. فتحي قنديل. حمادة الجبلاوي. سحر صدقي خليفة.

دائرة شرق الدلتا

خالد عبدالعظيم عبدالمولى. عاطف المغاوري. إبراهيم أبو شعيرة.

غرب الدلتا