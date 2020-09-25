أبرز الوجوه الغائبة في انتخابات مجلس النواب 2020

تغيب عدد من الوجوه البرلمانية المعروفة عن الماراثون الانتخابي الجديد 2020.

وتختلف أسباب الغياب مابين المرض والاستبعاد من ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتعتبر أبرز الوجوه التى ستغيب عن البرلمان النائب محمد فرج عامر والذي رأس لجنة الصناعة بمجلس النواب حتى دور الانعقاد الآخير، وقد اعتذر "عامر" على الترشح ضمن القائمة لأسباب شخصية ترتبط بظروف عمله الخارجي ورئاسته لنادي الاتحاد السكندري.

وكذلك النائب السيد الشريف والذي شغل منصب وكيل أول مجلس النواب لخمس ادوار انعقاد متتالية. ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والذي شغل منصب رئيس ائتلاف دعم مصر خلفا للراحل اللواء سامح سيف اليزل.

كما غاب اسم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الجبالي المراغي والذي شغل منصب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكذلك محمد وهب الله القيادي العمالي، والنائب محمد السلاب، والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب علاء عبدالمنعم، ومحمد علي يوسف وطاهر أبو زيد.

ومن اللافت للنظر غياب عدد من النائبات السيدات عن مقاعد البرلمان وأبرزهن منى منير ومارجريت عازر ونانسي نصير والدكتورة جهاد عامر والنائبة أمنه نصير ورانيا علواني ونادية هنري، وأنيسة حسونة.

ووفقا للقانون تستمر عضوية نواب البرلمان الحالي حتى تاريخ انتهاء الفصل التشريعي الأول فى 9 يناير 2020.

وفقا لما أشار إليه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد الماضي، فإن المجلس سيواصل انعقاد جلساته في دور انعقاد سادس منقوص للانتهاء من بعض الموضوعات العالقة.

ووفقا لنص المادة رقم 115 من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور.