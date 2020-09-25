إنذار على يد محضر لمحامي لخوض انتخابات مجلس النواب بالمنوفية

شهدت دائرة أشمون الإنتخابية في محافظة المنوفية، موقفا غريبا في ظل تقديم المرشحين لمجلس النواب بأوراق ترشحهم للانتخابات، حيث قام محمد صبري الحضري المحامي والمقيم بقرية طهواي بمركز أشمون بتقديم إنذار علي يد محضر للمحامي فريد عبدالخالق العياط، يطالبه فيه بالترشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة بالمنوفية.

جاء نص الإنذار على يد محضر كما يلي: "حيث قام بتفويضي الكثير من أهالي دائرة أشمون وخاصة قرية طهواي لمناشدة ومطالبة وإخطار الأستاذ فريد العياط المقيم بدائرة مركز طهواي من أجل الإعلان عن طلبهم منه أن يترشح لانتخابان مجلس النواب 2020 لكونه يقوم بتقديم خدمات جليلة ومساندة أصحاب الحاجة بخلاق الأعمال الخيرية في السر والعلن بالأضافة لحسن سمعته".

واستكمل في الإنذار على يد محضر "وأقر الأعالي بمن قاموا بتفويضي عن كامل دعمهم وتأييدهم له فوجب علي أن أبلغه وأخطره بكل هذا التأييد من أعالي دائرته بمركز أشمون ونأمل أن يحالفه التوفيق حتي يكون ذلك دعما له فيي تقديم المزيد طمن العطاء لأهل دائرته ومصرنا الحبيبة لذا نلتمس ونطلب من الاستاذ فريد الغياط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 حتي يستكمل مسيرة العطاء والخدمات لأهل دائرته".

وتقدم 16 مرشحا عن دائرة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، ويتنافس صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب، وعصام ياسين عن حزب مستقبل وطن وصبحي المنوفي ومحمد خلف علي مقدي مجلس النواب عن الدائرة حتي الآن.