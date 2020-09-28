رئيس التحرير

محمود مسلم

تسجيل 36 ألفاً و919 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

كتب:

أ ش أ
12:44 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
إصابات كورونا فى أمريكا

إصابات كورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 204 آلاف و758 حالة، وذلك عقب تسجيل 266 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كان فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اقرأ المزيد:

لأول مرة منذ 114 عاما.. إلغاء احتفال رأس السنة في نيويورك بسبب كورونا

حاكم نيويورك يتهم ترامب: تسبب بتفشي كورونا في الولاية

من القمة إلى القاع.. جائحة كورونا تحطم أغنى رجل في أمريكا

مستشار الصحة العالمية: جائحة كورونا ستنتهي عام 2022