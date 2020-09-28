تسجيل 36 ألفاً و919 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 204 آلاف و758 حالة، وذلك عقب تسجيل 266 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كان فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.