مستشار الصحة العالمية: جائحة كورونا ستنتهي عام 2022

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقًا، إن أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا مزعجة في بعض البلاد، إذ إنها تسجل أرقامًا مرتفعة ونسبة الانتشار واسعة، مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وأمريكا الجنوبية.

وأضاف "عصمت" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، أن هناك بعض الدول لم تشهد أي انخفاض في الأعداد بعد أشهر طويلة من الإصابة مثل إيران والولايات المتحدة، ومازالت الموجة الأولى للفيروس مستمرة هناك، مؤكدًا أن الأوضاع ما بعد كورونا لن تكون مثلما كانت قبل، حيث ينتظر المواطنون موعد انتهاء الجائحة والعودة للحياة الطبيعية، ولكن هذا لن يحدث قبل 2022.

وأشار إلى أن الدول ستواصل مواجهة الجائحة رغم كل الأبحاث الجارية عن التطعيم والاحتياطات الموجودة، ولكن انتشار الفيروس سريع ويدخل في مراحل جديدة ما يتسبب في بعض المشاكل التي يحاول العالم تجنبها، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أشارت لانتهاء الجائحة في 2022 وذلك بناء على معدل انتشار الفيروس ونسبة المصابين به وسيكون لديهم مناعة.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالوقاية، لافتًا إلى أن المواطنين يعتقدون بأنه فور توفر التطعيم في أواخر 2020 أو أوائل 2021 سيكون الحل المثالي لهذا الوضع، مؤكدًا أن التطعيم حتى الآن ليس ناجحًا، إذ أن التطعيم قد يكون مفعوله 3 أو 4 أشهر فقط ما يؤدي للحصول على جرعة ثانية، كما أنه ليس من المعروف مدى تحور الفيروس، مشيدًا بإجراء مصر بعض التجارب على اللقاحات وهذا مؤشر مبشر.