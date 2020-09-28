فابيو إبراهام.. ممثل مصري آخر من جسد شخصية "ناصر" في فيلم أجنبي

تعد حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مادة غنية بها كثيرمن التفاصيل التي تستحق تحويلها لأعمال فنية، لمَ تحويه من محطات مهمة على مدار فترات حياته.

أعمال فنية عدّة، تناولت حياة جمال عبد الناصر، سواء كانت سيرة ذاتية، أو تسليط الضوء على محطات بعينها عندما كان رئيسًا للجمهورية، فلا زالت هناك زوايا في حياته لم تظهر بعد، إذ هناك عملًا فنيًا أجنبيًا جديدًا، يظهر في أحداثه الرئيس "عبد الناصر"، ويُجسد الشخصية فنان مصري من أصول أجنبية، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

وبدوره، كشف الفنان المصري فابيو إبراهام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" كواليس المسسل الذي يحمل اسم "Jerusalem" بمعنى "القدس"، موضحًا أنه عمل وثائقي، مكوّن من 6 حلقات، ومن المُقرر ظهوره في الحلقة الأخيرة.

وأوضح أن العمل يدور حول تاريخ مدينة القدس، بداية من العهود التوارتية وحتى عصر الرئيس "عبد الناصر"، مُشيرًا إلى أن العمل يضم شخصيات عدّة، منهم موشى ديان، وحسن بن طلال ملك الأردن الأسبق وآخرين.

وكشف "إبراهام" كواليس ترشيحه للمسلسل، قائلًا إنه شارك في "كاستينج"، والاختيار وقع عليه من قِبل مخرج العمل "Rick Lopez"، إذ رآه الأنسب لتجسيد الدور: "المقابلة الأولى تمت عن طريق تطبيق زوم، فالمخرج يعيش في لوس أنجلوس بينما أعيش في لندن، ولم أكن أتوقع أن أجسد هذا الدور، فطوال الوقت أعتقد أنني أشبه الرئيس السادات إلى حد كبير، بينما المخرج قال لي أنني الأنسب شكلًا وموضوعًا لعبد الناصر، وبالفعل بعد التحضيرات للشخصية فوجئت بأنني أشبه بنسبة كبيرة جدًا".

وأضاف أنه تقدم باقتراحات عدّة لتطوير شخصية "عبد الناصر"، كون المخرج ليس لديه كل تفاصيل الشخصية الحقيقية وحياته: "طورت القصة المكتوبة لكي تساعد في بناء الشخصية، واقتنع المخرج بقى وجرى على تنفيذها"، لافتًا إلى أنه كان لديه تخوّف من تعرض الرئيس الراحل لظُلم تاريخي في هذا العمل: "كنت مهتم بهذا التساؤل منذ البداية، وفوجئت بأن الورق يتناول القصة الحقيقية دون انحياز لأي وجهة نظر أو بُعد سياسي معين، القصة ستظهر بشكلٍ محايد جدًا".

وأوضح فابيو إبراهام، أن المسلسل إنتاج مُشترك بين شركة أمريكية وأخرى إسبانية، بينما التوزيع سيكون لصالح شبكة "CNN"، لافتًا إلى أن مرحلة التصوير الذي جرى الانتهاء منها مطلع شهر سبتمبر الجاري، كانت في مدينة ألميريا التي تقع جنوب شرق إسبانيا: "اختيار هذه المدينة بالتحديد للشبه الكبير بينها وبين مصر وفلسطين، لاسيما البحر والجبال".

وأشار إلى أن المسلسل من المُقرر طرحه مطلع العام الميلادي المُقبل، مؤكدًا أنه كان لديه تخوف من مقارنة الجمهور له بالفنانين أحمد زكي وخالد الصاوي، اللذان جسدا شخصية "عبد الناصر" من قبل، قائلًا: "دول عظماء.. تناولوا الشخصية بشكلٍ جيد جدًا، لكن أنا سأقدمها باللغة الإنجليزية، وهذه هي المرة الأولى التي يُقدمها فنان مصري بلغة أجنبية".

الجدير بالذكر، أن فابيو إبراهام، هو ممثل مصري، اسمه الحقيقي محمد حسن حسين إبراهيم يعقوب، ولد في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، في الثامن عشر من يوليو عام 1974، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1991، ثم سافر إلى لندن عام 2002 ليدرس التمثيل بعدها هناك في مؤسسة "Drama Studio London in Ealing" عام 2004؛ ليبدأ رحلته مع الفن هناك.