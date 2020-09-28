بالأسماء.. 34 مرشحا يتنافسون على مقعدين بانتخابات النواب في السويس

يتنافس 34 مرشحا على مقعدين فرديين، في انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس، بينهم العديد من المرشحين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى.

وحصلت "الوطن" على صورا من كشوف أسماء مرشحي انتخابات النواب في السويس، كما يلي:

ومن بين المرشحين، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح الحزب الجمهوري ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشهدت محافظة السويس استعداد المرشحين للدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات.