بالأسماء.. 108 أقباط يخوضون انتخابات "النواب" في 4 قوائم

يخوض 108 أقباط انتخابات مجلس النواب 2020 على القوائم الانتخابية الأربعة التي تم قبول أوراقها بالهيئة الوطنية للانتخابات، والذين تتراوح صفاتهم ما بين "مسيحي، وشخصيات عامة، ومصريين بالخارج، وشباب"، بينهم 53 يخوضون الانتخابات أساسيين، و55 على القوائم الاحتياطية.

فعلى قائمة "نداء مصر" بقطاع غرب الدلتا، يخوض الانتخابات أساسي كل من: "شنودة نصر، هالة حنا، روؤف سعد"، واحتياطي كل من: "هاني شنودة، ابتسام عزيز، أبانوب فيليب".

أما على ذات القائمة في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، يخوض الانتخابات أساسي كل من: "إيفلين اسحق، أسامة كرم، مينا فهمي، أمل سمير، أميرة عدلي، نوره سمير، مريهام إبراهيم، أميرة نصر الله، نادر رشدي"، واحتياطي كل من: "سماح سمير اسكندر، مدحت فهيم، مريم رزق، أماني زاخر، جاكلين فرج، ماريان صموئيل، لوسي حليم، إيمان سعيد، فايزة عدلي، ماركو جمال".

وعلى قائمة "أبناء مصر" بقطاع شرق الدلتا، يخوض الانتخابات أساسي كل من: "ثروت مرتضى، فرج إبراهيم، فاتن فايز"، واحتياطي كل من: "نيفين منير، أماني جرجس، كريستين كميل".

أما على قائمة "تحالف المستقلين"، التي تخوض الانتخابات في قطاع "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، فيخوض الانتخابات أساسي بها كل من: "نيفين جميل شفيق، مرسا رسمي، نينيت سامي، سماح مكرم، القس بولا فؤاد، ايليا شهدي، أسامة جرجرس، سوزي جريس، مرقص عاطف، كيرلس نبيل، منى فايز".

بينما يخوض على ذات القائمة احتياطي كل من: "نادية لطيف، مارينا روؤف، شيري جورج، داليا جمال، أبانوب إبراهيم، ماريو إبراهيم، جورج عادل، ماري عماد، لوقا عريان، كرم دميان، منى فؤاد".

أما على القائمة الوطنية من أجل مصر، يخوض الانتخابات على قطاع شرق الدلتا أساسي كل من: "هناء أنيس، إيفلين متى، أمال رزق الله"، أما احتياطي فيخوض الانتخابات كل من: "سيمون أشرف، دينا رضا، منال رزق الله".

وفي ذات القائمة على قطاع "غرب الدلتا"، يخوض الانتخابات أساسي كل من: "وجيه ظريف، هبة سامي، سوزان شكري"، أما احتياطي فيخوض الانتخابات كل من: "رامي فيكتور، منى وجدي، منال عشم الله".

ويخوض الانتخابات أساسي على القائمة الوطنية في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، كل من: "إيهاب منصور، أيمن شكري، إيهاب رمزي، مريم عبدالملك، سامي سوس، نانسي بطرس، نجلاء باخوم، إيلاريا سمير، ميرفت ميشيل، مريم عزت الكفوري، وسيم داود، أماني الشعولي"، بينما يخوض الانتخابات احتياطي كل من: "ألفي ملاك، يوستينا رامي، محسن شكري، نجوى بطرس، هاني رمزي، أوديت الفى ويصا، مجدي سوس، نيفين أمير، مريت سامح شفيق، سلوى يوسف، أماني قوسة، أوليفيا سمير".

وعلى ذات القائمة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، يخوض الانتخابات أساسي كل من: "إيهاب الطماوي، ني نتر أوزوريس الغزاوي، مارسيل سمير، إيرين سعيد، مرثا محروس، مرفت الكسان، فريدي البياضي، ميرفت عازر، جميانة لويس"، بينما يخوض احتياطي كل من: "شوقي راغب، ولاء عدلي، جيهان مراد، جاكلين طلعت، مادلين سمير، أغابي جورجي، نادر عدلي، مريم وليم، عبير بباوي، رينية موريس".

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

وستجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.

وألزم قانون الانتخابات أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، فيما تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين.

وحقّق النواب الأقباط في انتخابات برلمان 2015 رقما قياسيّا جديدا في تاريخ البرلمان المصرى، إذ أسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات عن فوز الأقباط بـ36 مقعدا داخل مجلس النواب، منهم 24 بنظام القوائم و12 بالنظام الفردي، فيما سجل الدكتور سمير غطاس اسمه كأول قبطي يفوز من الجولة الأولى في الانتخابات دون خوض جولة الإعادة عن دائرة مدينة نصر.