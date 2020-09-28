4 دول لن تجرى فيها انتخابات النواب.. بينها الصومال

يحق لكل مصري مقيم خارج البلاد، الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، ومن المقرر أن تتشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

ويقوم فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، ويرصد التقرير التالي الدول التي لا يوجد فيها تصويت:

1. عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين في 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلي لهذه الدول.

2. بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة منذ أمس الأحد 27 سبتمبر ويستمر حتى 10 أكتوبر المقبل.

3. التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

4. يُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين.

المرحلة الأولى

دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

المرحلة الثانية

دوائر 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.