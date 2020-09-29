كيف يشارك المصريون بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020؟

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بين الحين والآخر على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال الرد على أسئلتهم وأيضًا نشر كافة الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات، ويرصد التقرير التالي أسئلة المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب:

* متي يمكنك التسجيل للتصويت بانتخابات مجلس البرلمان؟

- يجب أن تسجل رغبتك في التصويت وتحدد بعثة مصر التي تتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الجاري.

* ماذا تفعل إذا لم تستخرج بطاقة رقم قومي من قبل؟

- من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين استحقاق انتخابي مقبل، غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق

* ماذا تفعل اذا لم يكن لديك جواز سفر مصري؟

- إذا لم يكن لديك جواز سفر مصري يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، التي تم استخراجها من قبل علما بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية.

* هل يمكنك التسجيل إذا كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة بك غير سارية؟

- إذا كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة بك غير سارية وانتهت وأنت خارج مصر، فعليك التسجيل بالرقم القومي غير الساري بك أو جواز السفر المصري ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.