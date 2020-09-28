8 معلومات عن مبني وزارة الهجرة الجديد في العاصمة الإدارية

يقع المقرالجديد لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في العاصمة الإدارية غلجديدة، ضمن المجمع الوزاري الذي يضم وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية ، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى إلى نسبة 85%، وذلك فى إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات تباعاً للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر انتقال وزارة الهجرة إلى مقر العاصمة الادارية الجديد في النصف الثاني من 2021

وتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بنسبة إنجاز تصل إلى 85% بجودة مرتفعة، رُوعي فيها معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث، ويرصد التقرير التالي تفاصيل المقر الجديد وزارة الهجرة وشئون المصريين.

1- تبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 مترًا مربعًا.

2- تتكون من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب 12 دورة مياة مجمعة، و9 دورات مياة فردية.

3- مدخل "VIP"، ومدخل للموظفين.

4- سلم هروب في حالة الأزمات.

5- مصعد VIP.

6- 3 مصاعد للموظفين.

7- مصعد للخدمة.

8- 2 بدروم، بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي أُنشئت في التاسع عشر من سبتمبر عام 2015، تعد الجهة المختصة بإدارة ورعاية شؤون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التى تهتم بذات الشأن فى ظل رعاية مجلس الوزراء، وتعتبر الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج، وتكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية، والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم.