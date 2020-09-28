الغردقة تستضيف وفودا من الجيش الليبي والوفاق برعاية الأمم المتحدة

تستضيف مدينة الغردقة، اليوم، اجتماعات تضم وفودا أمنية وعسكرية ليبية من الطرفين الجيش الوطني الليبي بالشرق، وحكومة الوفاق بالغرب؛ للمرة الأولى منذ 5 سنوات برعاية الأمم المتحدة.

يأتي على رأس هذه الاجتماعات تقريب وجهات النظر بين الجانبين، والتحضير لاجتماعات اللجنة العسكرية "5+5".

وأكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية، التزام الجيش الوطني الليبي، بمبادرة القاهرة والدعوات الأممية لوقف إطلاق النار، مضيفا: "نراقب الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركي وسنرد على أي تحرك عسكري تركي في ليبيا".

وشدد المحجوب، على أن الجيش الوطني الليبي، لا يريد التصعيد لكنه سيرد على أي هجوم، مؤكدا أن كل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد.