مجلس القبائل الليبية: الإخوان عملت على إلغاء دورنا في 2011

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفضل بمبادرة لحل المشكلة الليبية، لكن العدوان التركي رفض المبادرة، ما دفع مصر لدعم الشعب الليبي، للتخلص من العدوان الجاسم على الأرض، وتبين لنا أننا في حاجة لدعم عربي، ولا يوجد أفضل ولا أقرب من الشعب والقيادة المصرية.

وأضاف "المصباحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن القبائل الليبية أتت مصر، لشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقفه من القضية الليبية، وتأكيدهم على مطالب البرلمان الليبي، بالتدخل من أجل إنهاء اتدخل العدوان التركي على ليبيا.

وأوضح أن القبائل التي شاركت في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت تتمثل فيها كل القبائل الليبية، بما فيها قبائل المنطقة الغربية، مؤكدا أن أواصر الأخوة التي تربط الشعبين المصري والليبي، أحد دوافع لجوؤنا لمصر لحماية ليبيا من التدخل التركي، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تفتيت وإلغاء دور القبائل في 2011، حتى يتسنى لهم السيطرة على البلاد.