خبير استراتيجي: القبائل الليبية هتفرم أردوغان ولن ينفعه فايز السراج

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن ورقة التوت سقطت من على الجيش التركي، فالجيش المصري يتفوق عليه في كل الأرقام والإحصاءات، كما أن الجيش الوطني الليبي يملك منظومة صواريخ إس 300 الدفاعية الروسية، التي يصل مداها إلى 250 كلم من جميع الجهات ضد كل أنواع الصواريخ والطائرات.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه من الصعب على المرتزقة التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا أن يكون لهم غطاء جوي بخلاف الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ والمدافع التي يمكن إطلاقها من القطع البحرية، ما يجعل خسائره كبيرة جدًا.

وأشار أستاذ العلوم الاستراتيجية، إلى أن القانون الدولي يتيح لنا الدفاع الشرعي عن أنفسنا ضد أي خطر يهدد أمننا القومي، مؤكدا سيتم قطع قدم كل من يفكر في الاقتراب من مصر قبل الوصول لحدودنا، كما أن هناك حالة ارتياح لدى الشعب في ليبيا بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشايخ القبائل.

وتابع: "تركيا لو اجتمعت بكل ما تملك فإنها لن تقدر على النيل من ليبيا وشعبها، لأن روحهم المعنوية مرتفعة، القبائل الليبية هتفرم أردوغان ولن ينفعه الشخص الذي باع بلده ووقع اتفاقات بلا شرعية من أجل البقاء على كرسي الحكم"، موضحًا أن لقاء مشايخ القبائل مع الرئيس السيسي رسالة لمن يحاول استعادة الملك العثماني العفن.

وأردف أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تحمي أردوغان المحتل الساعي لعودة الإمبراطورية العثمانية، "آخر أردوغان فرقعة كام صاروخ من البحر، أو إطلاق عدد من الطائرات المسيرة، وحال اشتعال الحرب فإن المرتزقة السوريين سيرفعون الراية البيضاء ويعلنون الاستسلام، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه الشعب الليبي المحترم الأبي ضد الغزاة الأتراك".

وواصل: "أردوغان لو راجل ينزل كتيبة تركية واحنا هنبعتهاله في أكفان"، مشيرا إلى أن الإرهابيين في حالة الاستسلام لن يتم المساس بهم وسيعاملون كما نص الإسلام على معاملة الأسرى وإكرامهم ومن ثم إرسالهم في صناديق لأردوغان.