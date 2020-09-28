عاجل.. "النقض" تؤيد سجن العضو المنتدب لـ"إيجوث" في قضية رشوة

قضت محكمة النقض، اليوم بتأييد الحكم الصادر من جنايات القاهرة بمعاقبة "ممدوح.م.ع" العضو المنتدب السابق للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.

كان النائب العام السابق أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، ونسبت للمتهم أنه بصفته موظفًا عموميًا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.

وشملت الرشاوى طلب مليون جنيه لأعمال مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، وطلب مبلغ مليون جنيه لإسناد أعمال تطوير مطبخ فندق مينا هاوس، حصل منها على 700 ألف جنيه، كما طلب مبلغ مليوني و908 آلاف جنيه، لإسناد أعمال تطوير النادي الصحي والمسبح ومطعم بفندق ماريوت، تحصل منها على 60 ألف دولار أمريكي.