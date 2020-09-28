نقيب الزراعيين: مجلس الإخوان خرًب صندوق المعاشات وأهدر نص مليار جنيه

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهندسين الزراعيين، إن آخر معاش تم صرفه كان لشهري 7 و8 لسنة 2016 لكلا من سن الستين و الورثة، مؤكدا أن النقابة لديها عجز شديد في صندوق المعاشات يصل إلى 500 ألف جنية، وهو ما تسبب في صرف المعاشات المستحقة لمن خرجوا على المعاش بعد أخر صرف لنا.

وأضاف نقيب المهندسين الزراعيين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن النقابة مازالت تعاني من العجز في صندوق المعاشات البالغ نحو نصف مليار جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات البالغ عددهم في نهابة ديسمبر 2018 نحو 194 ألف زميل مستحق للمعاش حوالي 40 شهرا.

وأكد أن الدعم المقدم من الحكومة لصندوق المعاشات مليوني جنيه سنويا، موضحا أن إجمالي مستحقات المعاشات المالية شهريا تصل إلى حوالي 18 مليون جنيه وموارد النقابة محدده بالقانون 31 لسنة 1966 وتعديلاته وبالقرارات الوزارية المعنية وأن قيمة المعاش الشهري متدنية جدا وهي 100 جنيه وهي حق للمهندس الزراعي ولابد ان تفي النقابة بهذا الالتزام.

وأوضح أن الأزمة لابد من تعديل قانون النقابة لزيادة موارد النقابة، لافتا إلى أن مجلس النقابة الحالي تمكن من ضبط الإنفاق وزيادة نسبة تحصيل موارد النقابة المالية وهو ما ساهم في صرف 20 شهرا لأصحاب المعاشات خلال مدة المجلس الحالي وهي عامين، رغم زياده إعداد الزملاء المستحقين للمعاش سنويا.

وأرجع سبب انهيار صندوق معاشات النقابة، إلى مجلس الإخوان الذي أساء إدارة صندوق المعاشات ليهدروا أكثر من 500 مليون جنيه من أموال أصحاب المعاشات والذى يقدر عددهم بـ250 ألف عضو من أعضاء النقابة.

وأكد أن المجلس الحالي يحاول إصلاح ما أفسده الإخوان داخل النقابة من خلال الاستفادة من أصول النقابة فى 27 فرعًا لها بالمحافظات واستغلالها من خلال إدارتها معظمها إدارة استثمارية لتحسين موارد النقابة إضافة إلى ترشيد النفقات عامة من أجل الوفاء بالتزامات النقابة وأصحاب المعاشات.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها مجلس النقابة من أجل تعديل قانون النقابة الذى لم يعدل منذ 1966، من أجل وضع ضوابط لمنع تكرار اختراق النقابة من قبل العناصر الإرهابية وحتى يتواكب قانون النقابة مع المستجدات الحديثة.