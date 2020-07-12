نقيب الزراعيين: صرف شهرين معاشات بمناسبة عيد الأضحى 

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة قرر صرف شهري يوليو وأغسطس، جملة واحدة لأصحاب المعاشات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد نقيب الزراعيين في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخدمات النقابية يتم تقديمها كما يتم تيسيير أعمال النقابة بشكل دائم في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار خليفة، إلى أنه كان قد تم فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج المخفض بنظام "ب" مجانا بدون رسوم، على أن يقتصر فقط على رسوم استخراج الكارنية ودليل المشروع، بما يتيح الاستفادة بأقصى تخفيض على خدمات الأشعة والتحاليل والفحوصات المختلفة والخدمات العلاجية.