نقيب الزراعيين يفند أكاذيب حصول مصر على حصة كبيرة من مياه النيل

نفى سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المزاعم التي تدعي حصول مصر على حصة كبيرة من مياه النيل، موضحًا أن مصر تحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، مستدلًا على ذلك بأن إثيوبيا تعيش على 96% من أراضيها وفي المقابل مصر تعيش على 6% فقط من أراضيها بسبب نقص المياه.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مياه الأمطار تبلغ 1.2 مليار متر مكعب سنويا في مصر وهو ما يمثل 1 على ألف من مياه الأمطار التي تسقط على إثيوبيا، كما أن أديس أبابا تمتلك 11 نهرًا وبحيرات باستثناء نهر النيل.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا تصل إلى 106 ملايين رأس ماشية، مقابل 5.2 مليون رأس بمصر، موضحًا أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات المياه والصرف الصحي لدعم احتياجاتها، وتستورد 9 ملايين طن قمح سنويا.

وتابع: "كلنا ثقة في قدرة قيادتنا السياسية ومؤسساتنا الوطنية في الحفاظ على حصتنا بمياه النيل، وهناك 4 محطات مياه شرب في منطقة الخرطوم خرجت من الخدمة بسبب انخفاض مياه منسوب النيل وفقا لتصريح مسؤول سوداني"، مؤكدًا أن وزير الزراعة أصدر قرارًا بمنع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية.

وأوضح أن وزارة الزراعة اتجهت إلى أسلوب الري بالرش والتنقيط في بعض المناطق لتوفير المياه، وزيادة الإنتاجية بنسبة 30%، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقسيم الترع الرئيسية والفرعية، لتقليل الفاقد من المياه، مشددًا على أهمية تنظيم الحكومة ممثلة في الإرشاد الزراعية دورات تدريبية لحث الفلاحين على تطبيق الري بالتنقيط.