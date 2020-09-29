سبب أساسي في الوفاة المبكرة.. إزاي تحمي نفسك من الأمراض غير السارية؟

تعد الأمراض غير السارية من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة والإعاقات المزمنة، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الصدر المزمنة، ووفق موقع 100 مليون صحة فإن معدلات الأمراض غير السارية زادت نتيجة زيادة أربعة عوامل خطورة أساسية وهي التدخين، عدم ممارسة النشاط البدنى، والتناول الخطر للكحول، والتغذية غير الصحية.

وقدم تطبيق "صحة مصر" للمواطنين نصائح للوقاية من الأمراض غير السارية كالتالي:

استبدال طبق المخلل بطبق السلطة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الملح وهو السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، بينما طبق السلطة يحتوي على 5 ثمرات من الخضراوات والفاكهة مما يساهم في الوقاية من هذه الأمراض.

الصعود والنزول على السلالم بدلًا من الصعود بالمصعد الكهربائي والسلالم الكهربائية.

استبدال الخمول البدني وقلة الحركة بالمشي 20 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

استبدال الدقيق الأبيض بالعيش البلدي.

استبدال المشروبات الغازية والعصائر المعلبة بالمياه والعصائر الطبيعية.

استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت النباتية.

تقليل استهلاك الملح والسكر واستبدالهم بالخل والتوابل والعسل.

الامتناع عن التدخين نهائيًا وبشكل فوري.

التوقف عن استهلاك الكحول بجميع أنواعه.

وكانت وزارة الصحة قد وضعت نصائح غذائية لمرضى السكري تمثلت في أن تكون مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري نصف الطبق خضروات طازجة أو مطهية، والنصف الآخر ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

ويتم الالتزام بتناول كميات محددة من النشويات والسكريات يوميا، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر، وتجنب المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل الخبز الأبيض والفينو، الكيك والمخبوزات، والحلويات التي تحتوى على الدقيق والسكر، والمشروبات عالية السكر مثل المياه الغازية والعصائر.