خواكين فينيكس يطلق اسم أخوه الراحل "ريفير" على مولوده من روني مارا

استقبل الممثل الحاصة على جائزة أوسكار خواكين فينيكس وصديقته الممثلة روني مارا مولودهما الأول والذي أطلقا عليه اسم ريفير، وفقًا لما قاله المخرج السينمائي الروسي فيكتور كوساكوفي الذي كان يعمل مع فينيكس هذا العام.. ونقله موقع independent.

كان المخرج كوساكوفي يتحدث في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين في مهرجان زيورخ السينمائي يوم الأحد 27 سبتمبر. وعند مناقشة الفيلم الوثائقي الجديد، "جوندا"، الذي كان فينيكس هو المنتج التنفيذي له، قال كوساكوفي: "لقد أنجب خواكين طفلاً بالمناسبة، كان اسمه ريفير"

"ريفير" هو اسم شقيق جواكين الراحل، الذي توفي عن عمر يناهز 23 عامًا في أكتوبر 1993.

يذكر أن فى نهاية كلمة "خواكين فينيكس" بحفل جولدن جلوب العام الجاري، شكر حبيبته رونى مارا، وقال لها: «أنا أحبك»، وبعد حفل أوسكار ظهر معها وهما يأكلان البرجر النباتى فى لحظة تبدو رومانسية، وظهرا معاً لأول مرة فى فيلم «Her»، عام 2012، والفيلم حقق نجاحاً كبيراً وهو من إخراج سبايك جونزى.

كما ظهرا معاً فى مهرجان كان السينمائى عام 2017. وفى حوار لمجلة «فانيتى فير»، قال «خواكين» إنه اعتقد فى بادئ الأمر أن «رونى» كانت تحتقره، لكنه علم بعد ذلك أنها خجولة، وترشحت «رونى» للأوسكار مرتين ولم تحصل عليها، وتصغر «خواكين» بعشر سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن أخو خواكين الممثل «ريفر فينيكس»، توفى عام 1993، ورحل عن عمر ناهز 23 عاماً وكان يكبر «خواكين» بـ3 سنوات.