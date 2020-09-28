الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية  

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 625 ألفاً و371 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها " 374 ألفاً و263 رأس أبقار، و207 آلاف و731 رأس جاموس، و33 ألفاً و685 رأس أغنام، و9692 رأس ماعز" خلال ثمانية أيام.

وأوضح التقرير أيضاً انه تم تحصين 616 ألفاً و19 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهما " 366 ألفاً و514 رأس أبقار، و206 آلاف و204 رؤوس جاموس، و33 ألفاً و81 رأس أغنام، و9692 رأس ماعز، و528 راس جمال"، خلال ثمانية أيام ايضاً.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بجميع الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.