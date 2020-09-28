23 نائبة تخوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية على قوائم "من أجل مصر"

تخوض عدد من النائبات الحاليات الانتخابات البرلمانية عن القائمة الوطنية من أجل مصر على الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد النائبات اللائي سيخضن الانتخابات من المجلس الحالي 23 نائبة من أصل 90 نائبة بالبرلمان الحالي، وتنشر "الوطن" أبرز الآسماء على النحو التالي:

سحر طلعت مصطفى إبراهيم "سحر طلعت"، ياسمين أبو طالب، مايسة عطوة، سولاف درويش، أمال رزق الله، أمل زكريا، ألفت كامل، ابتسام أبو رحاب، عبلة الهواري، سحر صدقي، سلوى أبو الوفا، ميرفت ميشيل، أيفلين متى، غادة عجمي، ماجدة بكري، ورشا رمضان، شادية خضير، هالة أبو السعد، وليلى أبو إسماعيل، ومها شعبان، إيناس عبدالحليم، منى عبدالعاطي، شادية الجمال، شيرين عبدالعزيز، نجوى خلف.

وتقسم الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وحنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت القاهرة نحو 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، الدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 16 مقعدا، وكفر الشيخ 9 مقاعد.

ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد.

وشملت الجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، أسيوط 11 مقعدا والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدا، وقنا 9 مقاعد، الأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، البحر الأحمر 3 مقاعد.

ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، وعددها 42 مقعدا.

وشملت الشرقية 21 مقعدا، ودمياط 6 مقاعد، بورسعيد بمقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس بمقعدين وشمال سيناء 5 مقاعد وجنوب سيناء بمقعدين.

ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعدا.

وشملت لإسكندرية 17 مقعدا، البحيرة 20 مقعدا، مطروح 4 مقاعد.