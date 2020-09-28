أسماء الشخصيات العامة في القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة والدلتا

حملت القائمة الوطنية من أجل مصرعن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ترشيح عدد من الشخصيات العامة على مختلف المحافظات.

وجاءت أبرز الأسماء على النحو التالي يوسف الحسيني، والدكتور صفي الدين خربوش، والدكتور أيمن محسب، وأحمد فتحي، وسهام قطب، ونورا عبدالسميع، ورشا المغربي، وميرال الهريدي، وجيهان البيوني، ودعاء سيلمان، والدكتور عبدالله أحمد عبدالله، ووفيق عزت ووأحمد بهاء شلبي، هناء سرور، وشيرين رضا، وسلمى مراد، واللواء أحمد العوضي، وعمرو بولس، ومحمد محمد زايد، وأحمد الخشن، ومحمود الرفاعي، وضحى عاصي، والدكتورة منى عبدالعاطي،.

ويشار إلى أن هذه القائمة ضمت في اختيارتها قامات هامة في مختلف المجالات.

وضمت القائمة في أسمائها عدد من النواب الحاليين من مجلس النواب والذين يخوضون الانتخابات البرلمانية بصفة "شخصية عامة"، وأبرزهم محمد ماهر خليل وإيهاب الطماوي وإيهاب العمدة واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وأحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور محمد سليم والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووالدكتور محمد الفيومي، وسولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الأسماء النهائية لمرشحي مجلس النواب المقبل. وبلغ عدد مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 100 عضو أساسي و100 عضو احتياطي.