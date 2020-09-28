تداول فيديو لرئيس مدينة سمالوط يلقي بضاعة في الأرض.. والمحافظة: قديم

يلقي الخضروات والفواكه على الأرض بعشوائية وعنف، يهرول الباعة لجمع بضائعهم المنثورة، يستجدون رئيس الحي بألّا يدفع باقي البضائع المفروشة على الأرض والسيارات، ذلك المشهد تكرر في أكثر من مكان بمختلف المحافظات كان آخرها تلك الواقعة التي لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة وكانت بين مسؤولة في الحي وبائع التين الشوكي، وهذه الأيام يتداول فيديو لواقعة مشابهة داخل سوق بمدينة سمالوط في محافظة المنيا.

رئيس حي مدينة سمالوط يظهر في فيديو وهو يلقي بضائع البائعين في سوق سمالوط برفقة قوة أمنية، وتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن نشره أحد أبناء المدينة ويدعى عمر جميل.

قال عمر جميل، لـ"الوطن"، إنه ليس مصور الفيديو وإنما الفيديو تم تسريبه من مصدر مجهول إلى مجموعة من الأهالي إلا أن الكثيرون خافوا من تداوله حتى لا يبطش بهم رئيس الحي، وأنه قرر نشره.

الفيديو الذي تصل مدته إلى 8 دقائق يزعم "جميل" تصويره من قبل مصور المجلس لمعرفتهم بأن رئيس الحي دائما يذهب للحملات ومعه المصور.

تعليقات المواطنين بسمالوط حول الفيديو أظهرت أنه يعود لعدة أشهر ماضية، وهو ما أشارت إليه محافظة المنيا، في إعلانها إحالة الواقعة بأكملها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على "فيس بوك"، أوضحت أنه بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور رئيس مدينة سمالوط في أحد الفيديوهات يقوم فيها بالتجاوز أثناء تعامله مع بعض المواطنين خلال إحدى الحملات لفض سوق عشوائي بمركز سمالوط، تؤكد المحافظه أنه تم تحويل الواقعه بأكملها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها منذ حدوثها يونيو الماضي، وذلك أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة فيروس كورونا المستجد.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع الاشغالات من الطرق والشوارع، وحسن معاملة المواطنيين، مشددا على أنه لن يقبل أي تجاوز أو تعسف من قِبل أي مسؤول تجاه المواطنين.