وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان تنفيذ محور سمالوط على النيل

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على نهر النيل، والذي قارب على الانتهاء، بتكلفة تزيد على 1.8 مليار جنيه، بطول 24 كيلومتراً، وبعرض 21 متراً.

وأكد محافظ المنيا أن محور سمالوط يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالمحافظة، موضحاً أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية، التي تنفذها الدولة، للربط بين شرق النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلاً عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

ويضم مشروع محور سمالوط 43 عملاً صناعياً، منها 30 كوبري علوي، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وأعلى الخط الحديدي "القاهرة - أسوان"، وعلى الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى 17 نفق لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف.