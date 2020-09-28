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قطع الكهرباء عن مناطق بالغردقة الأربعاء للصيانة الدورية

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شاذلي عبدالراضي
02:45 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لمدة تصل إلى 5 ساعات يوم الأربعاء القادم، بغرض أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح مركز عمليات المحافظة أن المناطق التي سيتم قطع الكهرباء عنها تشمل "امتداد السلام"، و"مخازن الرشيدي" والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة "زرزارة" بمدينة الغردقة.

وأشار المركز، في بيان أصدره اليوم، إلى أن فصل التيار الكهربائي عن تلك المناطق سيبدأ اعتباراً من الساعة 9 صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة 2 بعد الظهر، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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