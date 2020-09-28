10 أسباب لنجاح مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة المنيا

تعد إطلاق مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، من أهداف الدولة المصرية للتنمية والتعمير والبناء الذي يتم على أرضها، من خلال المشروعات التي تحتاج إلى العمالة المصرية بدلا من الهجرة غير الشرعية.

وتوجه تلك المشروعات رسالة بأن مصر أولى بأبناءها من الخارج، فضلا عن حمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقوبات القانونية التي يتعرضوا لها.

ويرصد "الوطن" في التقرير التالي أسباب نجاح مبادرة مراكب النجاة بالمنيا:

- تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتى 2020.

- تم تنفيذ 25 ألف و764 مشروع بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة، بإجمالي مليار و801 مليون و783 ألف جنيه.

- توفير 66 ألف 757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

- تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات، بإجمالي 193 مليون جنيه، مما أدى إلى توفير ألفان و252 فرصة عمل للشباب.

- حصول محافظة المنيا على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.

- تنفيذ 219 مشروع بإجمالي مليون و493 ألف جنيه، حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 آلاف جنيه، إلى 50 الف جنيه للشباب.

- منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1/12/2019 وحتى 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و200 ألف جنيه، مما أسفر عن إقامة 120 مشروع للشباب.

- منح الجهاز قروضا لـ292 شاب بقيمة 5 ملايين و840 ألف جنيه.

- منح بنك ناصر الاجتماعي قروض لعدد 1272 شاب بقيمة 25 مليون و44 ألف جنيه.

- تم توفير ألف فرصة عمل للشباب، من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.