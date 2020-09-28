وزيرة الهجرة بالمنيا: "الصعايدة جدعان وبنعافر عشان نطبطب على ولادنا"

وصفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ابناء الصعيد بـ"الجدعان"، وقالت إن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية "النظامية"، ولكن ضد غير الشرعية لحماية أبنائها من السقوط فريسة في أيدي عصابات الاتجار بالبشر، وحمايتهم من الغرق في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال زيارتها لمحافظة المنيا، اليوم الاثنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في محطتها الرابعة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديراً لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، إن المنيا كانت مصنفة أولى في تصدير الهجرة غير الشرعية، ولكن اتجاه الدولة للتنمية والتعمير، ساعد على الحد من ذلك كثيراً.

وأضافت: "نحن نعيش الآن في مصر الجديدة، التي نجحت قيادتها وحكومتها في منع مراكب الهجرة غير الشرعية، التي كنا نفقد بسببها أولادنا يوماً تلو الآخر"، ووجهت الوزيرة التحية لكل من شارك في مبادرة "مراكب النجاة"، بقولها إن "الجميع نجحوا بالتكاتف وبالروح الطيبة، في التغلب على المشاكل التي نواجهها"، كما وجهت تحية خاصة للمرأة، قائلة إن صورة "نفرتيتي"، الشعار الرسمي لمحافظة المنيا، تدل على الاهتمام بالمرأة.

وأشارت إلى أن سيدات المنيا أنجبن العديد من "العمالقة"، مثل "طه حسين، وهدى شعراوي"، كما أن المنيا بدأت منها أول شرارة لثورة 1919، لذا فحينما نصف المرأة المكافحة والجدعة نقول عنها "الست الصعيدية"، لأنها "قوية ومؤثرة وعمود البيت"، وأضافت أن السيدات أكثر قدرة على تغيير الثقافة، خاصة ضمن مبادرة "مراكب النجاة".

ولفتت "مكرم" إلى أنها قامت بزيارة المنيا قبل 5 سنوات، شعرت خلالها بأن فرص العمل بها محدودة، مما جعلها تلتمس العذر للشباب الذي يلجأ للهجرة، وأضافت: "أما الآن، الوضع تغير كثيراً، إذ أصبح بها مشروعات ضخمة"، مثل مصنع السكر الجديد، ومحور سمالوط، والمنطقة الحرة، وقدمت الشكر إلى محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، الذي أكدت أنه يعمل بمنتهى الجد والإخلاص، وأضافت أن "الدولة بتعافر لكي تصل بأبنائها إلى حد الطبطبة"، وجددت وصفها لأبناء الصعيد بأنهم "جدعان أوي".

تأتي زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف وزارة الهجرة، خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية عام 2019، في شرم الشيخ؛ بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، والتي تم إطلاقها في محافظة المنيا اليوم، بحضور اللواء أسامة القاضي، وممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة.