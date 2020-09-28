إصدار تقرير شامل لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية بعواصم المدن خلال أيام

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المختصة بوضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ستصدر خلال أيام، تقرير شامل حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية، بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات.

وكشفت المصادر لـ"الوطن"، أن اللجنة ستقوم بعمل حصر شامل على مستوى محافظات الجمهورية، بأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة، لإعداد بيان حول خطوط التنظيم على مستوى محافظات الجمهورية، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع، كذلك الانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني، لجميع المراكز والمدن، وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية.

وتساهم الضوابط والإشتراطات الجديدة، في الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية، من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الإستثمارية المتنوعة، كذلك تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.