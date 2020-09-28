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بالأسماء.. 4007 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية بـ"النواب"

مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد أبرز الأحزاب المتنافسة

كتب:

محمد طارق
08:52 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، ووصل عدد المرشحين على المقاعد الفردية  لـ4007 مرشحين، من بينهم عدد من الحزبين والمستقلين على مستوي الجمهورية.

وشملت قائمة أبرز الأحزاب المتنافسة على المقاعد الفردية، مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والمحافظين، والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، ومصر القومي، والجيل الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والحركة الوطنية المصرية.

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