صحفي موال لـ"أردوغان": تركيا مُحاصرة ومُجبرة على التصالح مع مصر

قال الكاتب التركي الشهير المقرب من نظام حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، يوسف قابلان، إن أنقرة مُحاصرة من جميع الاتجاهات شرقًا وغربًا، وأنها مُجبرة، كوريث للدولة العثمانية، على التصالح مع مصر.

وكتب قابلان، في جريدة "يني شفق" التركية، الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقالته اليوم الاثنين، إن تركيا محاطة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، "لذلك نحن مجبرون على تحسين علاقتنا مع مصر، منذ البداية قلت إنه من الخطأ قطع العلاقات مع مصر، نتيجة ما يحدث ضدنا"، حسب موقع "تركيا الآن".

وأضاف قابلان "تركيا مجبرة كوريثة للدولة العثمانية على إقامة علاقات مع جميع القطاعات والفئات في مصر. في الواقع، هذا هو الموقف الذي يحقق سلامنا".

وشدد قابلان على ضرورة عدم استمرار القطيعة بين أنقرة والقاهرة قائلًا، "إذا انقطعت علاقتك بمصر، فسوف تتعطل علاقتك مع جميع دول المنطقة. إذا أنشأت علاقات قوية معها، ستزداد احتمالات أن تحددا معا مصير المنطقة".

وفي سياق آخر، سجل سعر صرف الليرة التركية مستويات قياسية متدنية أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم، وذلك في ظل مخاوف جيوسياسية. وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.73% إلى 7.7963 ليرة، وفقا لموقع "بلومبرج" الاقتصادي.

وبذلك تكون العملة التركية قد تراجعت إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد، وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتتعرض العملة التركية لضغوطات بعدما أعرب الرئيس التركي أردوغان عن دعم بلاده الكامل لـ"باكو" بعد المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم قره باغ. ويضاف هذا التوتر إلى تفاقم العلاقات بين تركيا واليونان بشأن أعمال التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وهاجم كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مطلع الشهر الجاري، سياسات الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، سواء داخليًا، بتدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، أو خارجيًا، بسبب صراعات شرق المتوسط، وتدهور علاقة تركيا مع جميع جيرانها.

وانتقد في لقاء على قناة "NTV" التركية، العداء الذي يناصبه أردوغان لمصر وقال: "منذ 5 سنوات ننادي أن تكون علاقتنا السياسية مع مصر دافئة. لماذا نتقاتل مع مصر؟ إن القتال مع مصر يعني جر تركيا إلى المصائب في البحر الأبيض المتوسط".