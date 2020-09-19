الديهي: أردوغان يعيش في جلباب جماعة الإخوان.. وقادة تركيا "ثعابين"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرموز السياسية في تركيا، تستنكر توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمين إياه بأنه يعيش في جلباب جماعة الإخوان، ما سيجلب على البلاد "خرابًا مستعجلًا"، موضحًا أن سياسة أردوغان، جعلت تركيا دولة منبوذة في محيطها الإقليمي، ومكروهة من الشعب المصري.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر لا تجادل في حق من حقوقها ومصالحها، فهي أساس العلاقات مع الجانب التركي، وكل الاحتمالات مفتوحة بما يجلب مصالحنا، ولن تغض الدولة الطرف عن أي إهانة، معلقًا: "لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة".

وأوضح أن الرئيس التركي أردوغان يتلون كل فترة، بحسب اللون السائد، ويتغزل الآن في مصر من أجل ترسيم الحدود البحرية في المتوسط بين مصر وتركيا، موجهًا حديثة للرئيس التركي: " إذا أردت أن تتعامل مع مصر لابد أن تتسم بشرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللي عايز يكون معانا لازم يكون زينا واحنا شرفاء".

وتابع: "قادة تركيا ثعابين ملونة ليس لديهم شرف"، موضحًا أن القاهرة في موقف قوة فيما يخص المياة الإقليمية في شرق المتوسط، وأن السيسي كان لديه الحصافة الكاملة في إدارة ملف المتوسط عبر إسال حاملة طائرات وعمل مناورات مشتركة، بجانب عقد اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان.

وأكد أن تركيا اكتشفت أن لغة التهديد لا تجدي مع مصر، في حين السياسة المصرية المعلنة كانت وستظل أفعال وليست أقوال؛ لذا جاءت تعليمات تركية للصحف المحلية بتغيير سياستها التحريرية من عداء لصداقة.