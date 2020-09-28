"النقض" تؤيد إعدام 6 متهمين في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، اليوم الاثنين، برفض طعن 6 من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وأيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

كما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد لـ13 محكوما عليهم، وخففت لـ7 اخرين من المشدد 15 سنة، للسجن 10 سنوات.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، والتي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة من المجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقعاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.