الداخلية تعلن تفاصيل مقتل إرهابيين من خلية الأميرية في اشتباكات بالقليوبية

لقى إرهابيين مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القلج بالقليوبية، وإتخاذهما وكرا للإعداد والتخطيط لإرتكاب عمليات عدائية في الفترة المقبلة.

وأضافت الداخلية في بيان صادر عنها تم مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين حسام عبد ربه على كركيت وأحمد السيد البيومي وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وأكدت المعلومات، أنهما ضمن عناصر الخلية التكفيرية التى تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر أبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية، وأسفر التعامل معه عن مصر 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق النيران بمنطقة القلج بالقليوبية.

وقالت المعلومات، التي وردت في البيان، إن الإرهابيين متهمون في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي في منطقة الأميرية في شهر أبريل الماضي.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في أبريل الماضي، ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية.

وتم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.