مصنع "خضار" يطرد 200 عامل ببني سويف.. القوى العاملة: اجتماع لبحث الأزمة

تقدم نحو 200 عامل في أحد مصانع تجفيف الخضروات في بني سويف بشكوى جماعية إلى مديرية القوى العاملة في المحافظة، اليوم الاثنين، يتضررون فيها من قرار إدارة المصنع بالاستغناء عنهم بصورة مفاجئة، دون سبب واضح.

وطالب عمال مصنع تجفيف البصل، بمنطقة "بياض العرب" الصناعية، شرق النيل بمدينة بنى سويف، مديرية القوى العاملة بالتدخل وإنهاء المشكلة، وإعادتهم إلى عملهم مرة أخرى، خاصةً وأن أغلبهم يعمل في المصنع منذ سنوات.

وقال "أكرم على إسماعيل"، أحد العمال، إنه يعمل في المصنع منذ 16 سنة، وفوجئ بإرسال خطاب من المصنع، يفيد بالاستغناء عنه، مؤكداً أنه لا يعرف سبباً لقيام إدارة المصنع بطرد هذا العدد من العمال بشكل جماعي، مشيراً إلى أن العمال فوجئوا في البداية بقرار من الإدارة بتوقف العمل في المصنع، بشكل مؤقت، لإجراء أعمال الصيانة، ولكن بعد أيام أرسلت الإدارة خطابات إليهم لتبلغهم بالاستغناء عنهم، واختتم بقوله: "لنا حقوق، وفقاً للقانون، الذي يحكم الجميع".

وقالت "نرجس عويس"، عاملة بالمصنع: "أعمل في هذا المصنع منذ 18 سنة، وفوجئت بمنحي إجازة إجبارية لمدة أسبوع، دون وجود مبررات أو أسباب، بعدها تلقيت خطاباً بالاستغناء عني، دون معرفة الأسباب أيضاً"، وأشارت إلى أنها ليس لها أي مصدر رزق يعينها على تربية أبنائها، بعد وفاة زوجها، سوى ما كانت تتقاضاه نظير عملها بالمصنع، وتابعت بقولها: "بحثت بالفعل عن عمل آخر في عدد من المصانع، ولكن كان الرد دائماً أنني لا أصلح للعمل، نظراً لأنني ست كبيرة".

ومن جانبه، قال وكيل وزارة القوى العاملة في بني سويف، محمد طلعت، إنه فور تلقيه شكوى العاملين بمصنع "بياض العرب"، توجه إلى مقر وزارة القوى العاملة، حيث تم عقد اجتماع لبحث حل المشكلة، وانتهى الاجتماع إلى عقد اجتماع آخر بحضور أصحاب وإدارة المصنع، نهاية الأسبوع الجاري، لبدء مفاوضات معهم بشأن إنهاء المشكلة، وأكد أن هناك متابعة مستمرة لشكوى العمال من وزير القوى العاملة، ومحافظ بني سويف.