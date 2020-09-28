تجهيز مستشفى الجراحات بجامعة طنطا لدخول الخدمة فعليا خلال عام

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، انتهاء تجهيز مستشفى الجراحات الجديد في يونيو المقبل، على أن يتم التشغيل والعمل بكافة الأقسام خلال عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد حنتيرة، مدير المستشفى الرئيسي، ورؤساء الأقسام الجراحية بكلية الطب.

وقال الدكتور عماد عتمان إن كل قسم من الأقسام الجراحية سيتولى تشغيل الجزء الخاص به، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توزيع غرف العمليات الخاصة بالأقسام المعنية، طبقاً للبروتوكولات العالمية المتبعة في هذا الشأن، ووفقاً لاحتياجات الأقسام.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة أن المستشفى يضم كذلك الأقسام الإدارية والقطاع الخدمي، بما في ذلك المعامل والأشعة والعنايات المركزة والأقسام الأكاديمية ذات الطبيعة الاكلينيكية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم أن المستشفى يهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة في هذا المجال، بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين.

وتبلغ مساحة مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا 2200 متر مربع، ويتكون من بدروم و9 أدوار علوية، بسعة حوالى 766 سريراً، ويشمل 68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي.