تطورات الحالة الصحية للفنان سيد الفيومي: سكر وضغط وجلطات

كشف الفنان سيد الفيومي، تطورات الحالة الصحية له، بعد تعرضه لوعكة مؤخرًا، حُجز على أثرها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث يُجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على تفاصيل الأزمة الصحية.

وأوضح "الفيومي" لـ"الوطن"، تفاصيل أزمته الصحية، قائلًا إنه يُعاني من عدة أمراض في آنٍ واحد، أبرزها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في وظائف الكلى والغدة، وقصور في الأورطي بالقلب وسُمك بالجدار الأيسر، لافتًا إلى أنه أصيب بأكثر من جلطة بالمخ تسببت في صعوبة بالكلام والحركة، وكذلك صعوبة شديدة في التنفس أغلب الوقت.

وكان الفنان سيد الفيومي، قد استغاث بزملائه، بخصوص تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وفشله في البحث عن وسيلة علاج، قائلًا: "يا عباد الله.. عاوز حد يكون بيحب ربنا يهتم بيا ويعالجني.. أقسم بالله باموت كل لحظة وعيالي أطفال".

وكتب "الفيومي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من المناشدات، قائلًا: "رحت لكل الدكاترة.. وعملت كل الحيل.. لكن لا فائدة.. اللي يعرف حاجة يدلني بالله عليكم"، متابعًا: "طيب مفيش شيخ ييجى يرقينى أو يعالجني لوجه الله".

وأضاف: "خايف أقول بتمنى الموت أحسن يكون اعتراض.. لكن هون عليا يا رب وارزقنى الصبر.. إذا سألت فاسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن بالله.. أنا مريض آه لكن مش مجنون وباعرف أميز.. فبالله عليكم بلاش زيطه فارغة وتذاكى.. أشكر كل من ادعى أنه بيساعدنى وعمل حركات.. خللي بالك أنا فاهم كويس.. وفهمي ده سبب مرضى.. خليها على الله".

وشارك سيد الفيومي في أعمال فنية عدّة، منها "رشة جريئة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"صاحب صاحبه" و"الأولة في الغرام"، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان"، و"الخواجة عبد القادر".